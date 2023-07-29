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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:30

Arda Güler, Barcelona maçında oynayacak mı?

Arda Güler, Barcelona maçında oynayacak mı?

İspanya La Liga devi Real Madrid'de sakatlık yaşayan Arda Güler, Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.

Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.

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Arda Güler, Barcelona maçında oynayacak mı?
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