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Giriş Tarihi: 30.7.2023 10:25 Son Güncelleme: 30.7.2023 10:44

Her mevkinin adamı Ante Rebic!

UĞUR ÇEM
Her mevkinin adamı Ante Rebic!

Beşiktaş’ın yeni transferi, hücum hattının 5 farklı bölgesinde oynayabiliyor. Bundesliga’nın en hızlısı (saatte 35 km) seçilen Hırvat futbolcu; sol kanat, sağ kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numarada Güneş’in elini rahatlatacak.

Siyah-beyazlılar; Emrecan Bulut, Amartey ve Onana'dan sonra dördüncü transferini Ante Rebic ile yaptı. Hücum hattının tüm mevkilerinde oynamasıyla teknik direktör Şenol Güneş için sahada önemli bir koz olacak. İşte Milan'dan kadroya katılan Hırvat yıldız Rebic'in geçmişi ve özellikleri:

İki kız kardeşi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun babası, otomobil tamircisiydi. Çocukluğu ekonomik anlamda sıkıntılı geçti. Hırvatistan'ın Split takımında profesyonel oldu. Ardından Fiorentina, Leipzig, Verona, Frankfurt ve son olarak Milan formalarını giydi.

Tarzı Hırvat futbolunun efsanelerinden Alen Boksic'e benzetiliyor. Ülkesinde 'Yeni Boksic' olarak anılıyor. 2018-19 sezonunda Bundesliga'nın en hızlı ismi (Saatte 35 kilometre) seçildi.

Sol kanatta 101, forvet arkasında 53, sağ kanatta 9, santrforda 84 ve on numara mevkiinde 12 kez forma giydi. Geçen sezon maç başı 3.9 dribbling denemesi yaparken bunun 2.7'sinde başarı yakaladı. Ceza alanına girme sayısında 5 ortalamayla Serie A'da ikinci oldu. Ayrıca maç başına 2.5 şut çekti.



İSTANBUL'A GELİYOR
Ante Rebic'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hırvat futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyahbeyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

MESSİAS TEKLİFİNİ MİLAN AZ BULDU
Milan'dan Rebic'in ardından Junior Messias'ı da transfer etmek isteyen Beşiktaş, teklifini yaptı. Ancak Çizme ekibi, siyah-beyazlıların önerdiği rakamı az buldu. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki sezon takımda forma şansı az olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.



7.5 MİLYONA ALINDI
2021 yazında Crotone'dan 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen Messias, Milan'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 32 maçta 6 gol-3 asist üretti. Geçen sezon kırmızısiyahlı formayı 36 maçta terleten Sambacı, 6 gol-2 asistlik performans sergiledi.

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Her mevkinin adamı Ante Rebic!
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