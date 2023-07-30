Rasmus Ankersen, yeni sezondan umutlu!

Ankersen, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, geçen sezon başında Göztepe'yi devraldıktan sonra takımı yeniden inşa etmek zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Bence çok şey öğrendik. Doğru yaptığımız bazı şeyler de var. Ancak stratejimiz sadece gidip bir sürü oyuncu alıp, onlara 'oynayın demek' değildi. Bir organizasyon, bir kültür, doğru süreçler inşa etmek istedik ve bunları elde ettikten sonra istikrarlı bir şeye yatırım yapmak istedik ve sonra sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptık. Yeni yıldan sonra bazı değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Kulüp ve takım olarak gelişimimizden çok memnunum."

Yeni sezon öncesi hazırlıkların çok iyi gittiğini aktaran Ankersen, "Yaptığımız her şeyde iyi bir ruh ve iyi bir yoğunluk var ve bu bana gelecek sezon için iyimserlik veriyor. Geçen sezondan daha iyi olacağız." dedi.

Ankersen, Sport Republic ile Göztepe birlikteliğinin kulübe öncelikle bilgi ve uzmanlık kazandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sport Republic bünyesinde dünyanın her yerini tarayan, çok sayıda bağlantısı olan ve farklı pazarlardaki oyuncular hakkında geniş bilgiye sahip olan 15 gözlemcimiz bulunuyor. Açıkçası Türkiye'de 1. Lig'de biraz kısıtlıyız çünkü sahada ve kadroda sadece belirli sayıda yabancı oyuncu bulundurabiliyoruz. Gerçekten de Göztepe'ye fayda sağlayan büyük bir ağa sahibiz ve umarım taraftarlar, bu yaz kulübe kazandırmayı başardığımız bazı oyuncuların büyük fark yaratacağını görebilirler ve eminim ki bu avantaj, gelecekte Göztepe için daha da büyüyecek."

Takımın taraftarla güçlü bir bağının olduğunu aktaran Ankersen, sözlerini şöyle tamamladı: "Göztepe'deki ilk yılımda Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi çünkü İzmir'e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum. Taraftarlar, oyuncuların Göztepe'ye gelmek istemesinin nedenlerinden biri. Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar. Bu yüzden herkesi İzmir'de, stadyumda, gelişmeye devam edeceğimizi ve sonunda hedefimize ulaşacağımızı umduğum gerçekten heyecan verici bir sezonda tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum."