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Giriş Tarihi: 30.7.2023 22:21

Trabzonspor hazırlıkta diş geçiremedi! AEK karşısında korkutan sakatlık...

İHA
Trabzonspor hazırlıkta diş geçiremedi! AEK karşısında korkutan sakatlık...

Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımına 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Benkovic, Levi Garcia ile kafa kafaya çarpışması sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan ekiplerinden AEK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip AEK, müsabakanın ilk yarısını Levi Garcia'nın 31. dakikada ve Eliasson'un 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısında ise Trabzonspor, 55. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 75. dakikada Tom van Weert durumu 3-1 getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Konuk ekip 68. dakikada Levi Garcia'nın, Trabzonspor ise 82. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

KORKUTAN SAKATLIK

Trabzonspor'da Levi Garcia ile çarpışan yeni transfer Filip Benkovic, burnunda kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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Trabzonspor hazırlıkta diş geçiremedi! AEK karşısında korkutan sakatlık...
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