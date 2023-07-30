Yıldızlı forma artık giyilmeyecek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Üyelerin sert eleştirilerde bulunduğu toplantıda Başkan Ali Koç, çarpıcı açıkmalar yaptı. Başkan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Şansımız yaver gitmiyor. Vitor Pereira ile 3'lü savunma oynuyor diye yolları ayırdık.1959 öncesişampiyonluklar için komisyon kuruldu. TFF Başkanı Büyükekşi ve yönetimine teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık.TFF'yi baskı altına almamak için maçlara yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti.Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar.F.Bahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Sayın başkan, siz hayatımda gördüğüm en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan lidersiniz.İyi bir transfer politikası izledik. Hocamız İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah halledeceğiz. Ama şu ana kadar olumlu gidiyor diyebilirim.Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu Başkan Vekili Mithat Yenigün'e yönelik "Aziz Yıldırım bize mektup yazdı, kolej binasını yeniden yapabileceğiri söyledi. Mithat Yengiün'ü yolladı. Zaten o postacı…" sözleri istifayı getirdi. Mithat Yenigün, bu ifadelerin ardından görevini bıraktığını açıkladı.Divan Kurulu'nda 40. yıl üyelik plaketini başkan Ali Koç'un elinden alan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok çalışarak bu takımı şampiyon yapacaklarını söyledi. Bu arada Voleybolda Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncuları Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Aslı Kalaç ve Gizem Örge ile takım menajeri Pelin Çelik, Divan'da uzun süre ayakta alkışlandı.