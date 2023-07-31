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Giriş Tarihi: 31.7.2023 16:10

Fenerbahçe, Zimbru maçı için Moldova'da

Fenerbahçe, Zimbru maçı için Moldova’da

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Moldova'ya ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Moldova'ya ulaştı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki uluslararası havalimanına indi. Kafile buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı ve Bora Aydınlık.

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Fenerbahçe, Zimbru maçı için Moldova'da
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