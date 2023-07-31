Kayserispor hazırlık maçında Konyaspor’a 4-0 mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, 3'üncü hazırlık maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ackah, Baran Ali, Cardoso, Mane, Karimi ve Thiam 11'iyle çıktı. Konyaspor ise müsabakada Mehmet, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Yunus, Konrad ve Sokol 11'iyle yer aldı. Konyaspor maçı Yunus Mallı (2), Attamah (Kendi kalesine) ve Moreno'nun golleriyle 4-0 kazandı.