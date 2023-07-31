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Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:58

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Zalgiris maçında forveti Cedric Bakambu

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Zalgiris maçında forveti Cedric Bakambu

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, forvette Cedric Bakambu'yu kullanacak.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris karşısında forvette forma giyecek isim belli oldu.

ICARDI'NİN İDMAN EKSİĞİ VAR

Galatasaray taraftarı, bir an önce Mauro Icardi'yi, Şampiyonlar Ligi ön eleme kadrosunda görmek istiyor. Ancak Arjantinli, maç ve idman eksiği yüzünden kadroda yer almayacak.

FAVORİ BAKAMBU

Hal böyle olunca Galatasaray'da yeni transfer Cedric Bakambu'nun, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanşında İstanbul'da Zalgiris ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

2-2 biten ilk maçta, sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın Zalgiris maçında forveti Cedric Bakambu
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