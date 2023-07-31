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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:40

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Maxi Gomez'e Brezilya'dan Vasco da Gama talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Maxi Gomez’e Brezilya’dan Vasco da Gama talip oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Cazip bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakılan Trabzonspor’un golcüsü Maxi Gomez’e Brezilya ekibi Vasco da Gama talip oldu. Uruguaylı yıldızın, kendisine gelen kiralama teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer hamleleri yapan Trabzonspor'da gözler Maxi Gomez'in geleceğine çevrildi. Karadeniz ekibine büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Şu ana kadar Gomez için beklenen seviyede teklif gelmedi.

Takvim'in haberine göre; Golcü oyuncuya Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın da talip olduğu gün yüzüne çıktı. Vasco'nun Maxi Gomez için Fırtına'ya kiralama teklifinde bulunduğu, ancak; kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyleyen futbolcunun ise teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

12 GOLE KATKI VERDİ

2025'e e kadar sözleşmesi bulunan Gomez, geçen sezon Bordo-mavili takımda 34 maçta oynadı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Maxi Gomez'e Brezilya'dan Vasco da Gama talip oldu!
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