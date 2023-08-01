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Giriş Tarihi: 1.8.2023 14:22

Al Hilal'den Victor Osimhen için 140 milyon Euro

Al Hilal’den Victor Osimhen için 140 milyon Euro

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için 140 milyon Euro'luk teklif yaptı. Nijeryalı golcüye de haftalık 1 milyon Euro önerildi.

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Victor Osimhen'e son teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Sky Sports'ta yer alan haberde Al Hilal'in Osimhen için yaptığı ilk teklifin 140 milyon euro olduğu ve oyuncuya haftalık 1 milyon euronun üzerinde bir ücret önerildiği aktarıldı.

Napoli'nin transfere onay vermek için en az 150 milyon euro talep edeceği aktarılırken İtalyan ekibinin Osimhen'le yeni sözleşme için henüz bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

DE LAURENTIIS: DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIZ
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Osimhen'e gelecek iyi teklifleri değerlendirebileceklerini söylemişti. Laurentiis açıklamasında, "İki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmamız var ama reddedemeyeceğimiz teklifleri değerlendirmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Napoli'de Victor Osimhen, şampiyonluğun mimarlarından biriydi.
Osimhen, ligde 32 maçta 26 gol kaydederken 5 asistle oynadı. Golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta ağları 5 kez havalandırdı.

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Al Hilal'den Victor Osimhen için 140 milyon Euro
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