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Giriş Tarihi: 1.8.2023 11:41

Liverpool'da yeni kaptan Virgil van Dijk

Liverpool’da yeni kaptan Virgil van Dijk

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Jordan Henderson'ın takımdan ayrılmasının ardından Virgil van Dijk'ın kaptanlığa getirildiğini duyurdu.

Premier Lig'de yeni sezona hazırlanan Liverpool'da yeni kaptan belli oldu.

Merseyside ekibinden yapılan açıklamada takımın yeni kaptanının Virgil van Dijk, ikinci kaptanın ise Trent Alexander Arnold olduğu belirtildi.

Jordan Henderson'la birlikte takımın deneyimli isimlerinden James Milner da bu yaz takımdan ayrıldı.

Henderson, 12 milyon sterlin karşılığında Al- Ittifak'a imza atarken Milner, Premier Lig ekiplerinden Brighton'la anlaştı.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapur'da Leicester City ile karşılaşan Liverpool sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulundun van Dijk, "Büyük bir gurur. Çok özel bir duygu ve bunu tarif edemiyorum. Milli takımda kaptanım. İnanılmaz bir his. Takım arkadaşlarım ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

İLK HAFTADA DEV MAÇ

Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

Liverpool, ligin ilk haftasında Chelsea'yle deplasmanda karşılaşacak.

Transfer döneminde şu ana kadar Liverpool Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattı.

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Liverpool'da yeni kaptan Virgil van Dijk
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