Fenerbahçe’de Gustavo Henrique yolcu!

Tranferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de aynı zamanda ayrılıklar da başladı. Szalai, Arda Güler, Joao Pedro sonrası Gustavo Henrique de ayrılmaya hazırlanıyor.
VALENCIA'NIN TAKIMI TALİP OLDU
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Gustavo Henrique, ülkesinden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Haberde, Brezilyalı stopere Enner Valencia'nın da forma giydiği Internacional'in teklif yaptığı belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki stoper, 3 gol ve 2 asist katkısı yapmıştı. Oyuncunun kısa sürede ayrılması bekleniyor.