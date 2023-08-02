Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Gustavo Henrique yolcu!
Giriş Tarihi: 2.8.2023 12:58 Son Güncelleme: 2.8.2023 13:00

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique yolcu!

Fenerbahçe’de Gustavo Henrique yolcu!

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadroda düşünülmeyen stoper Gustavo Henrique, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Çok fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu ülkesi Brezilya'dan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Tranferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de aynı zamanda ayrılıklar da başladı. Szalai, Arda Güler, Joao Pedro sonrası Gustavo Henrique de ayrılmaya hazırlanıyor.

VALENCIA'NIN TAKIMI TALİP OLDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Gustavo Henrique, ülkesinden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Haberde, Brezilyalı stopere Enner Valencia'nın da forma giydiği Internacional'in teklif yaptığı belirtildi.



Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki stoper, 3 gol ve 2 asist katkısı yapmıştı. Oyuncunun kısa sürede ayrılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
SON DAKİKA DEPREM | İzmir, Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor! Verdiği sözler havada kaldı
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı
Kılıçdaroğlu’nu nasıl borçlandırdılar?
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi
Son dakika haberi: Fenerbahçe Moldova'da rahat turladı! Temsilcimizden Zimbru'ya gol yağmuru...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique yolcu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA