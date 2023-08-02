Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 2.8.2023 14:30 Son Güncelleme: 2.8.2023 15:12

Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı

AA
Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı

Fluminense Kulübü'nün Brezilyalı futbolcusu Marcelo, girdiği ikili mücadelede Argentinos Juniors'ta forma giyen Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti.

Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladığı Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında, korkunç bir sakatlık yaşandı. Futbolseverlerin uzun yıllar oynadığı Real Madrid'den tanıdığı Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile beraber topa hamle yaptı. Marcelo'nun, ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı.

Pozisyonun ardından kırmızı kart gören 35 yaşındaki sol bek, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşma, Argentinos Juniors'tan Avalos'un 14 ve Fluminense'den Xavier'in 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
SON DAKİKA DEPREM | İzmir, Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor! Verdiği sözler havada kaldı
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı
Son dakika | Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi?
Kılıçdaroğlu’nu nasıl borçlandırdılar?
MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA