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Giriş Tarihi: 2.8.2023 13:25

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Ruben Vargas teklifi!

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş’ın Ruben Vargas teklifi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İsviçreli sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için Augsburg kulübüne resmi teklifini iletti. Bonservis ücretinde anlaşma olmazsa opsiyonlu kiralama seçeneğinin devreye gireceği belirtildi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçına nazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak AC Milan forması giyen Ante Rebic'i kadrosuna katan ve iç transferde de Mert Günok ile sözleşme yenileyen siyah-beyazlı yönetim, rotasını bu kez Almanya'ya çevirdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Alman kulübü Augsburg ile görüşmelere başladığı ve resmi transfer teklifini yaptığı öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden İsviçreli sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist kaydetti. Ruben Vargas, 2019 yılında FC Luzern'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibine transfer olmuştu.

TEKLİF 4.5 MİLYON EURO

Vargas'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olmasına karşın Beşiktaş'ın teklifinin 4.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Bonservis bedelinde anlaşma sağlanamaması durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formulünün de masada olduğu bildirildi.

35 kez İsviçre Milli Takım forması giyen oyuncunun 2020 yılındaki piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarındaydı.

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Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Ruben Vargas teklifi!
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