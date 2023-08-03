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Giriş Tarihi: 3.8.2023 19:49 Son Güncelleme: 3.8.2023 23:11

Adana Demirspor, Cluj'u yenerek bir üst tura yükseldi

Adana Demirspor, Cluj’u yenerek bir üst tura yükseldi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, 1-1 rövanşında sahasında Cluj ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Yukatel Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atladı.

50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.

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Adana Demirspor, Cluj'u yenerek bir üst tura yükseldi
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