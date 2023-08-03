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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Atmosferi solumayı iple çekiyorum!

Atmosferi solumayı iple çekiyorum!

Kluivert: Turu geçebilmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Birçok insan bana Adana Demirspor taraftarlarını anlattı. O atmosferi solumayı iple çekiyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, turu geçmek için gereken çalışmayı yaptıklarını söyledi. 47 yaşındaki Hollandalı hoca, "Maça çok iyi hazırlandık. Futbolcularımızın da bu karşılaşmayla alakalı farkındalığı var. İlk maça göre iyi bir sonuç almamız lazım" dedi. Birçok insanın kendisine Adana Demir taraftarının çok iyi olduğunu anlattığını da belirten Kluivert, "Ben de geçmişte büyük camiaların taraftarları önünde oynadım. İple çekiyorum bu atmosferi solumayı" ifadelerini kullandı.

Hatalarımıza çok iyi çalıştık
Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler de "İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum" dedi. Üç tane net pozisyonları olduğunu belirten Semih, "Onları da değerlendirirsek belki bu maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık bu hafta ve yarın (bugün) buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

A.Demir'in tarihi rövanşı
TARIHINDE ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Lige 2. ön eleme turu rövanşında bugün Romanya temsilcisi Cluj'u ağırlayacak. Deplasmanda 1-1 berabere kalan Mavi Şimşekler'e tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde maç uzatmaya gidecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Adana Demirspor rakibini elerse 3. ön eleme turunda Osijek-ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Hırvat ekibi Osijek ilk maçta Macar rakibini 1-0 mağlup etmişt.i

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Atmosferi solumayı iple çekiyorum!
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