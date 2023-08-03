Atmosferi solumayı iple çekiyorum!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, turu geçmek için gereken çalışmayı yaptıklarını söyledi. 47 yaşındaki Hollandalı hoca,dedi. Birçok insanın kendisine Adana Demir taraftarının çok iyi olduğunu anlattığını da belirten Kluivert, "Ben de geçmişte büyük camiaların taraftarları önünde oynadım. İple çekiyorum bu atmosferi solumayı" ifadelerini kullandı.Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler de "İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum" dedi. Üç tane net pozisyonları olduğunu belirten Semih, "Onları da değerlendirirsek belki bu maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık bu hafta ve yarın (bugün) buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.TARIHINDE ilk kez Avrupa'da mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Lige 2. ön eleme turu rövanşında bugün Romanya temsilcisi Cluj'u ağırlayacak. Deplasmanda 1-1 berabere kalanYeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Adana Demirspor rakibini elerse 3. ön eleme turunda Osijek-ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Hırvat ekibi Osijek ilk maçta Macar rakibini 1-0 mağlup etmişt.i