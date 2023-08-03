Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo Zalgiris maçını tribünden izledi! Flaş transfer iddiası...

Juventus ve Newcastle United'ın peşinde olduğu Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo dün Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı.

Maçı tribünden izleyen oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Okan Buruk, 24 yaşındaki futbolcunun ağrıları olduğunu söyledi.

Buruk, "Zaniolo son taktik idmanda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de olacaktı. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız" dedi.

Bu arada Zaniolo'nun menajeri Gaspare Galasso, Instagram'dan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu. Bu mesaj, transfer iddialarını güçlendirdi.