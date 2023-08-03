Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo Zalgiris maçını tribünden izledi! Flaş transfer iddiası...
Giriş Tarihi: 3.8.2023 09:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo Zalgiris maçını tribünden izledi! Flaş transfer iddiası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo Zalgiris maçını tribünden izledi! Flaş transfer iddiası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Zalgiris maçını tribünden takip etti. Başarılı futbolcuyla ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.

Juventus ve Newcastle United'ın peşinde olduğu Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo dün Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı.

Maçı tribünden izleyen oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Okan Buruk, 24 yaşındaki futbolcunun ağrıları olduğunu söyledi.

Buruk, "Zaniolo son taktik idmanda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de olacaktı. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız" dedi.

Bu arada Zaniolo'nun menajeri Gaspare Galasso, Instagram'dan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu. Bu mesaj, transfer iddialarını güçlendirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
FETÖ üniversiteye girdi
Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo Zalgiris maçını tribünden izledi! Flaş transfer iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA