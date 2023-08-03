Son dakika haberleri: Beşiktaş tur için Tirana’ya konuk oluyor! Karşılaşmada 11’ler belli oldu…

Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.