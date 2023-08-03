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Giriş Tarihi: 3.8.2023 19:47 Son Güncelleme: 3.8.2023 19:49

Son dakika haberleri: Beşiktaş tur için Tirana’ya konuk oluyor! Karşılaşmada 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Beşiktaş tur için Tirana’ya konuk oluyor! Karşılaşmada 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi veren Beşiktaş, 3-1’in rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana’ya konuk oluyor. Avantajlı konumda bulunan siyah-beyazlılar, turun favorisi. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TIRANA: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

GHEZZAL, FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.

Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş tur için Tirana’ya konuk oluyor! Karşılaşmada 11’ler belli oldu…
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