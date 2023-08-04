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Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:00

Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, futbolu bıraktığını açıkladı!

Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, futbolu bıraktığını açıkladı!

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş olan Roberto Soldado, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kariyerinde birçok köklü takımda forma giyen ve bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe formasını terleten Roberto Soldado, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

38 yaşındaki İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu, futbolculuk kariyerinde Don Bosco Jug'da başladı. Daha sonra sırasıyla Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal, Fenerbahçe, Granada ve son olarak Levante formaları giydi.

Roberto Soldado, kariyeri boyunca toplam 610 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu söz konusu maçlarda 224 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 74 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, futbolu bıraktığını açıkladı!
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