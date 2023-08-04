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Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:40

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Bissouma sürprizi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Bissouma sürprizi

Merkez orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe Tottenham’ın yıldız futbolcusu Yves Bissouma için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar devam ediyor...

Son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Lacivertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

Tottenham'ın Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Bissouma merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyebiliyor. Oyuncunun menajeri ile de iletişime geçildiği ve Malİli orta sahanın Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde. (Takvim)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Bissouma sürprizi
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