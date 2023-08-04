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Giriş Tarihi: 4.8.2023 10:15

Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana'yı tanıyalım! Aslan'ın gençliğe karşı imtihanı

UĞUR ÇEM
Galatasaray’ın rakibi Olimpija Ljubljana’yı tanıyalım! Aslan’ın gençliğe karşı imtihanı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana, genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Genel ortalaması da 23,1 olan Ljubljana'nın 30 yaş üstünde sadece 1 oyuncusu var.

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana, genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Cimbom'un Zalgiris'le oynadığı rövanş maçındaki ilk 11'inin yaş ortalaması 26 olurken, Slovenlere karşı verilecek mücadelede takıma katılacak isimlerle birlikte rakamın 27'nin üzerine çıkma ihtimali yüksek. Ljubljana'nın 11'inin yaş ortalaması 23,5 genel ortalaması da 23,1. 30 yaş üstünde sadece 1 oyuncusu var, 23 yaş altında ise 14 futbolcusu bulunuyor.

İşte rakip hakkında diğer bilinmesi gerekenler:

- Maçlarını 18 bin 135 kişilik SR Stozice Stadyumu'nda oynayan Ljubljana, 5 sezonun ardından geçen yıl ligde şampiyon oldu.

- Teknik direktörlüğe yeni gelen Joao Henriques'in Avrupa tecrübesi, Ljubljana ile başladı.

- Geçen sezonun en skoreri Kvesic'le (13 gol-10 asist) sözleşme uzatamayan Sloven ekibi, büyük kan kaybı yaşadı.

- Yeni transfer İsrailli Saar Fadida (3 maç-3 gol) bu sezon takımın en çok dikkat çeken ismi.

- 12.1 milyon Euro'luk kadro değeri bulunurken en kıymetli oyuncuları 1.3 milyon Euro ile Marcel Ratnik (19 yaş) ve Max Elsnik (25 yaş). 1996-97 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi, Avrupa'daki en büyük başarısı olarak dikkat çekiyor.

PLAY-OFF'TAKİ OLASI RAKİPLER BELLİ OLDU
Zalgiris'i eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşen Galatasaray, rakibini saf dışı bırakması durumunda play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İŞTE O TAKIMLAR
Antwerp (Belçika) Rakow (Polonya)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs) Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail) Molde (Norveç)-Klaksvik (Faroe Adaları)

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Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana'yı tanıyalım! Aslan'ın gençliğe karşı imtihanı
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