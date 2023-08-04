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Giriş Tarihi: 4.8.2023 11:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Rade Krunic transferi için Edin Dzeko devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Rade Krunic transferi için Edin Dzeko devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında bulunan isimlerden birisi olan Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Boşnak golcü, yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Transfer listesinin en başında bulunan isimlerden birisi olan yıldız futbolcu için golcüsü Edin Dzeko devreye girdi. Boşnak golcü, yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli takımda merkez orta saha için düşünülen Milan'dan Rade Krunic için vatandaşı Edin Dzeko devreye girdi. Kanarya'nın Boşnak süperstarı, Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı. Calciomercato adlı İtalyan Futbol sitesinin haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda.

MILAN'IN İNADI SÜRÜYOR

Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro'nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor. Sarı-Lacivertliler'in şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye'ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade ediliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Rade Krunic transferi için Edin Dzeko devrede!
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