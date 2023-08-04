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Giriş Tarihi: 4.8.2023 19:12

Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon'u mağlup etti!

İHA
Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon’u mağlup etti!

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile hazırlık maçı yaptı. Yavuz Selim sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer19. dakikada Eren Elmalı ve 22. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına Trabzonspor, değişikliklerle başladı. Bordo-mavililer 52. dakikada Trezeguet'in ayağından bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. 75. dakikada Enis Destan durumu 4-0 yaparken, 82. dakikada ise Kerem Şen farkı 5'e çıkardı. Trabzonspor, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon'u mağlup etti!
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