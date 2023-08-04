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Giriş Tarihi: 4.8.2023 10:48

Trabzonspor iki genç futbolcusu Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi

AA
Trabzonspor iki genç futbolcusu Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz’la sözleşme yeniledi

Trabzonspor, altyapıdan A takıma yükselen gençlerde Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, altyapısından yetişen Ali Şahin Yılmaz ve Arif Boşluk ile sözleşme yeniledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, 20 yaşındaki Arif Boşluk'un sözleşmesi 2028, 19 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz'ın sözleşmesi ise 2027'ye kadar uzatıldı.

Karahasan, törende yaptığı konuşmada, "Akademimizden A takıma yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arif Boşluk ise kulübüyle sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor'da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Şahin Yılmaz da Trabzonspor'da uzun süre forma giymek istediğinin altını çizerek, "Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor iki genç futbolcusu Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'la sözleşme yeniledi
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