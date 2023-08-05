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Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:40

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert gelecekten umutlu! "Güzel bir takım göreceğiz"

Adana Demirspor’da Patrick Kluivert gelecekten umutlu! Güzel bir takım göreceğiz

Cluj’u eleyerek Konferans Ligi’nde 3. ön elemeye yükselen Adana Demirspor’un teknik patronu Patrick Kluivert, “Daha yapmamız gereken çok iş var. Biraz süre alacak ama her seferinde sahada güzel bir takım göreceğiz” diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Avrupa'daki Cluj zaferini beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, "Statta muazzam bir atmosfer vardı. Taraftarımızın müthiş desteği bizlere harika bir duygu yaşattı ve iyi bir maç oynamamızı sağladı. Turu atladık ama daha yapmamız gereken çok iş var. Hâlâ mükemmel olmak için uğraşıyoruz. Bu biraz süre alacak ancak işin neticesinde her seferinde sahada güzel bir Adana Demirspor göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Luis Nani'nin hem saha içinde hem dışında kendileri için kilit bir futbolcu olduğunu vurgulayan Kluivert, Dorukhan Toköz için de "Bizim açımızdan çok önemli. Bunu kendisine de söyledim. Sezon çok uzun olacak. Bu nedenle her oyuncumuza ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert gelecekten umutlu! "Güzel bir takım göreceğiz"
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