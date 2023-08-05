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Giriş Tarihi: 5.8.2023 14:01

Fenerbahçe’nin 3’üncü ön eleme turu UEFA kadrosu açıklandı! Yeni transferler...

DHA
Fenerbahçe’nin 3’üncü ön eleme turu UEFA kadrosu açıklandı! Yeni transferler...

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Miha Zajc ve Mert Müldür'ün isimleri bildirilirken; Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşen Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

UEFA'ya bildirilen maç kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao ve Mert Müldür ile sözleşme yenileyen Miha Zajc da yer aldı. Zimbru maçı kadrosuna alınmayan yeni transferlerden Umut Nayir bu kez kadroda yer buldu.

Sarı-lacivertli takımın UEFA'ya sunduğu listede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir bulunuyor.

Öte yandan kadroda bulunmayan oyunculardan Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku'nun Zimbru maçlarında aldıkları darbe sonrası tedbir amaçlı listede yer almadıkları açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin yönetmelik gereği maçtan 24 saat öncesine kadar 2 değişiklik hakkı var.

Sarı-lacivertliler, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü sahasında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe’nin 3’üncü ön eleme turu UEFA kadrosu açıklandı! Yeni transferler...
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