Galatasaray’dan deprem bölgesine dev yardım! 600 konteyner teslim edildi...

DURSUN ÖZBEK: KAHRAMANMARAŞ'A 100 KALICI KONUT YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Ziyarette Özbek, Başkan Güngör'e üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray forması ile tavla ve atkı hediye etti. Özbek, deprem felaketinin çok büyük olduğunu, devletin uzun vadede bunun altında kalkabileceğini ancak çok kısa bir sürede bunun zor olduğunu, o nedenle de herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Bu nedenle depremin ilk gününden itibaren Galatasaray Kulübü olarak yaraların sarılması gayretinde olduklarını,

Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut yapacaklarını ifade eden Özbek, şunları söyledi: "Yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere sayın başkanıma da o zaman söz vermiştim. Bugünkü ziyaretimizin sebebi hem tekrar bölgeyi görmek, insanlarla buluşmak. Biraz evvel çarşıdaydık, muazzam bir sevgi seli vardı. Fenerlisi de, Beşiktaşlısı da geliyor, 'Başkanım hoş geldin' diyor. Onlara sarılmak, onların elini tutmak, onlara dokunmak benim ve kulübüm için çok önemliydi. Ayrıca biz bölgeyi ziyaretimizde sayın başkanımıza da, sayın bakana da bazı sözler vermiştik. Burada birçok vatandaş konaklama imkanını kaybetmişti. Onlara söz verdiğimiz ilk konteyner kenti bugün sayın valiliğe teslim edeceğiz, orada hayat başladı. İkinci yapmak istediğimiz kalıcı konut projemiz de var. Kalıcı konut projesi için Sayın Bakan Özhaseki ile görüştüm, destek istedik. Şu manada, ihalelerin yapılması ama ödemelerin Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılacağı konusunda bir mutabakatımız var. Sayın Başkana da 'Elini çabuk tut, sayın bakanla da görüş, önce bu bölgeden başlayabiliriz' dedim."