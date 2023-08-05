Mükemmeliyet için uğraşıyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Avrupa'daki Cluj zaferini beIN SPORTS'a değerlendirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Turu atladık ama daha yapmamız gereken çok iş var. Hâlâ mükemmel olmak için uğraşıyoruz. Bu biraz süre alacak ancak işin neticesinde her seferinde sahada güzel bir Adana Demirspor göreceğiz" ifadelerini kullandı. Luis Nani'nin hem saha içinde hem dışında kendileri için kilit bir futbolcu olduğunu vurgulayan Kluivert, Dorukhan Toköz için de "Bunu kendisine de söyledim. Sezon çok uzun olacak. Bu nedenle her oyuncumuza ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.