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Giriş Tarihi: 5.8.2023 15:16

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da orta sahaya son aday Gaius Makouta!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da orta sahaya son aday Gaius Makouta!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, orta saha bölgesi için 26 yaşındaki Gaius Makouta'nın kulübü Boavista’ya 1.5 milyon Euro teklif yaptı. Ancak Portekizliler rakamı az buldu.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma hem hücum hem de savunma katkısı verebilecek orta saha talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, gündeme gelen son isim Gaius Makouta oldu.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu. Ancak teklifi az bulan Portekiz ekibi, rakamın yükseltilmesini talep etti.

Taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceği ve bordo-mavililerin durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Boavista'nın isteğine olumlu ya da olumsuz yanıt vereceği belirtildi. Kongolu futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da orta sahaya son aday Gaius Makouta!
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