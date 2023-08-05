Suudi Arabistan fırtınası

utbol bu sezon Suudi Arabistan'da esen astronomik bedelli transfer rüzgârının etkisinde... Suudiler,Cristiano Ronaldo, Aralık 2022'de Al-Nassr'a transfer olarak ilk ateşi yaktı. Yıldız futbolcu, yıllık 200 milyon Euro'ya imza attı. Luis Castro'nun takımı, CR7'den sonrakadrosuna kattı.Real Madrid ile sözleşmesi sona eren altın top ödüllü Karim Benzema,Suudi ekibi ardından Kante (bedava), Fabinho (46) ve Jota'yı (29) renklerine bağladı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal,vealdı.