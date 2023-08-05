Suudi Arabistan fırtınası

Futbol bu sezon Suudi Arabistan'da esen astronomik bedelli transfer rüzgârının etkisinde... Suudiler, şu anakadar futbolcuların bonservisi için 442.2milyon Euro harcama yaptı. Cristiano Ronaldo, Aralık 2022'de Al-Nassr'a transfer olarak ilk ateşi yaktı. Yıldız futbolcu, yıllık 200 milyon Euro'ya imza attı. Luis Castro'nun takımı, CR7'den sonra Mane'yi(30 milyon Euro), Seko Fofana'yı (25 milyonEuro), Brozovic'i (18 milyon Euro) veTelles'i (7 milyon Euro) kadrosuna kattı.
BENZEMA'YA 200 MILYON EURO
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren altın top ödüllü Karim Benzema, son şampiyon Al Ittihad'a yıllık 200milyon Euro maaşla transfer oldu. Suudi ekibi ardından Kante (bedava), Fabinho (46) ve Jota'yı (29) renklerine bağladı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Malcom (60), Neves (55), Milinkovic-Savic (40) ve Koulibaly'yi (23) aldı.