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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Suudi Arabistan fırtınası

Suudi Arabistan fırtınası
Futbol bu sezon Suudi Arabistan'da esen astronomik bedelli transfer rüzgârının etkisinde... Suudiler, şu ana kadar futbolcuların bonservisi için 442.2 milyon Euro harcama yaptı. Cristiano Ronaldo, Aralık 2022'de Al-Nassr'a transfer olarak ilk ateşi yaktı. Yıldız futbolcu, yıllık 200 milyon Euro'ya imza attı. Luis Castro'nun takımı, CR7'den sonra Mane'yi (30 milyon Euro), Seko Fofana'yı (25 milyon Euro), Brozovic'i (18 milyon Euro) ve Telles'i (7 milyon Euro) kadrosuna kattı.

BENZEMA'YA 200 MILYON EURO
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren altın top ödüllü Karim Benzema, son şampiyon Al Ittihad'a yıllık 200 milyon Euro maaşla transfer oldu. Suudi ekibi ardından Kante (bedava), Fabinho (46) ve Jota'yı (29) renklerine bağladı. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Malcom (60), Neves (55), Milinkovic- Savic (40) ve Koulibaly'yi (23) aldı.

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Suudi Arabistan fırtınası
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