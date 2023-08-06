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Giriş Tarihi: 6.8.2023 14:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Malinovskyi için Marsilya'ya ilk teklifini yaptı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Malinovskyi için Marsilya’ya ilk teklifini yaptı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi'yi transfer etmek isteyen Beşiktaş, Marsilya’ya 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.

Beşiktaş, Marsilya'nın 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ruslan Malinovskyi için temaslara başladı.

Fransız takımına, 30 yaşındaki orta sahaya karşılık 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerildi.

Orta sahaya düşünülen bir başka isim olan Roberto Pereyra'nın menajeri ile İstanbul'da bir araya gelen siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldızdan da umutlu.

Görüşmeye zoom üzerinden katılan Pereyra'nın Beşiktaş'ın 2+1 yıllık kontrat ve 2.1 milyon Euro teklifine hafta başında cevap vereceği öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Malinovskyi için Marsilya'ya ilk teklifini yaptı!
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