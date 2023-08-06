Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi SABAH Spor'a konuştu! Stefan Kuntz kararını duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'u Riva'da ağırladı. Kulüplerin yıldız transferlerinden, çok eleştirilen hakemlere, altyapı çalışmalarından EURO 2032 adaylığımız ve Milli Takım'a kadar birçok konu hakkında sorularımızı yanıtlayan Başkan Büyükekşi, şunları anlattı:

Yeni sezon başlıyor. Futbol camiasına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her şeyden önce sakatlıkların olmadığı, fair-play çerçevesinde, üst düzey mücadelenin yaşandığı, statlarda kadın ve çocukların sayısının arttığı, rakibe saygı çerçevesinde, futbolun kalitesinin ve marka değerinin arttığı bir sezon dilerim. Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza da başarılar dilerim.

"ALTYAPI ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Futbolda 'akademi' kurma çalışmalarınız devam ediyor. Devrim niteliğinde kararlar aldınız. Belki de Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak. Bunun ilk meyvelerini ne zaman alırız?

Öncelikle kulüplerin finansal sürdürülebilirlikleri için "Futbol Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli" geliştirdik. Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkelerde incelemeler yaptık. 2023-24 sezonundan itibaren de Trendyol Süper Lig kulüplerine altyapı zorunluluğu getirdik. Bu kriterler, 1. Lig ve alt liglerle de devam edecek. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. 6 kıtada 30 federasyona ve 1500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için de kullanacaklar. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretini TFF ödeyecek ve antrenörleri TFF denetleyecek.