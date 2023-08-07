Al Ittihad’dan Salah’a 180 milyon Euro

Al Ittihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi transferlerinin ardından bu kez Muhammed Salah'ı istiyor. Al-Riyadiah'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibinin, Salah transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

TOPLAMDA 250 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Al Ittihad'ın, Mısırlı futbolcu için Liverpool'a 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulübün, Salah'a ise iki sezon için 180 milyon euro vermeyi düşündüğü vurgulandı. Transfer görüşmeleri için Arabistan'a giden oyuncunun menajeri Ramy Abbas, "Bu yıl Liverpool'dan ayrılmayı düşünseydik, geçen yaz kulüple sözleşme yenilemezdik. Salah'ın Liverpool'a bağlılığı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Salah'ın Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 305 maçta 186 gol attı ve 79 asist yaptı.