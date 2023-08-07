Batsman ayrılıyor!

Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesikazanan sarı-lacivertlilerin kapısını bu sefer Lens çaldı. Hücum bölgesinde Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'daBu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ligue 1 takımı, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalanFenerbahçe, 14 milyon Euro'dan pazarlığı açtı.Lens'in 12-13 milyon Euro seviyelerine çıkması halinde Kanarya,29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrılık gerçekleşirse F.Bahçe, hem bonservis kazanacak hem de yıldız oyuncununOlası transferde sarı-lacivertliler, santrfor arayışlarına başlayacak. İlk aşamada yönetim,