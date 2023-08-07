Batsman ayrılıyor!

Bu sezon 48 milyon Euro'luk satış yapan Fenerbahçe'de bir veda daha kapıda duruyor. Fransız kulübü Lens, 'Batsman' kalaplı Michy Batshuayi için 9 milyon Euro önerdi. Kanarya, rakamın 12-13 seviyelerine çıkması halinde Belçikalı golcünün gidişine onay verecek
Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi Arda Güler,Szalai, Bruma, Berishave Rossi'nin satışından48 milyon Euro bonservis kazanan sarı-lacivertlilerin kapısını bu sefer Lens çaldı. Hücum bölgesinde Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'da Michy Batshuayi'yede Fransız ekibiLens talip oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ligue 1 takımı, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan deneyimli santrforiçin 9 milyon Euro teklifetti. Fenerbahçe, 14 milyon Euro'dan pazarlığı açtı.
YERİNE SANTRFOR ARANACAK
Lens'in 12-13 milyon Euro seviyelerine çıkması halinde Kanarya, Batshuayi'ningidişine onay verecek. 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrılık gerçekleşirse F.Bahçe, hem bonservis kazanacak hem de yıldız oyuncunun yıllık 3milyon Euro olan maaşındankurtulacak.
Olası transferde sarı-lacivertliler, santrfor arayışlarına başlayacak. İlk aşamada yönetim, Dzeko'yu zorlayacakbir isim düşünüyor.