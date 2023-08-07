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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Batsman ayrılıyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Batsman ayrılıyor!

Bu sezon 48 milyon Euro'luk satış yapan Fenerbahçe'de bir veda daha kapıda duruyor. Fransız kulübü Lens, 'Batsman' kalaplı Michy Batshuayi için 9 milyon Euro önerdi. Kanarya, rakamın 12-13 seviyelerine çıkması halinde Belçikalı golcünün gidişine onay verecek

Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi Arda Güler, Szalai, Bruma, Berisha ve Rossi'nin satışından 48 milyon Euro bonservis kazanan sarı-lacivertlilerin kapısını bu sefer Lens çaldı. Hücum bölgesinde Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'da Michy Batshuayi'ye de Fransız ekibi Lens talip oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ligue 1 takımı, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan deneyimli santrfor için 9 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe, 14 milyon Euro'dan pazarlığı açtı.

YERİNE SANTRFOR ARANACAK
Lens'in 12-13 milyon Euro seviyelerine çıkması halinde Kanarya, Batshuayi'nin gidişine onay verecek. 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrılık gerçekleşirse F.Bahçe, hem bonservis kazanacak hem de yıldız oyuncunun yıllık 3 milyon Euro olan maaşından kurtulacak.
Olası transferde sarı-lacivertliler, santrfor arayışlarına başlayacak. İlk aşamada yönetim, Dzeko'yu zorlayacak bir isim düşünüyor.

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Batsman ayrılıyor!
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