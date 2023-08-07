Beşiktaş 10’da ısrarcı!

Kartal, Malinovskyi için kıran kırana pazarlık yapıyor. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı 10 numara için Marsilya'ya opsiyonla birlikte 8.7 milyon Euro teklif etti. Fransız Kulübü 2 milyon Euro kiralama bedeli isterken, ayrıca 8 milyon Euro zorunlu satın alma şartını koştu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor
Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ruslan Malinovskyi transferinde pazarlıklar iyice kızıştı. Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu için Marsilya'ya 1.2 milyon Euro kiralama ücreti önerirken ayrıca 7.5 milyon Euro da satın alma opsiyonunu teklifine ekledi. Fransız ekibi ise geçensezonun devre arasında İtalya'nın Atalantakulübünden 10 milyon Euro zorunlu satınalma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarakdahil ettiği deneyimli futbolcuya ödediğiparayı geri kazanmanın peşinde.
KADROYA ALINMADI!
Bu nedenle Kartal'dan 2 milyon Euro kiralama ücreti dışında 8 milyon Euro da zorunlu satın alma şartı koştu. Beşiktaşcephesi ise oyuncunun kiralıksüreci sonrasındaki durumun zorunludeğil opsiyona bağlı olmasını istiyor. Bu arada Torino'nun da kadrosuna katmayı hedeflediği 30 yaşındaki futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı eleme maçının UEFA'ya bildirilen listesinde yer almadı. Bu gelişme Malinovskyi'nin takımdan ayrılacağışeklinde yorumlandı.
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Marsilya formasıyla 23 maça çıkan Malinovskyi, 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.
KORAYYENİDENLİSTEDE!
Savunmaya yönelik yerli kontenjanına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş, son birkaç sezon içerisinde defalarca gündemine gelen Koray Günter'i transfer listesine dahil etti. Geçen sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Koray için kulübü Hellas Verona ile temas kuruldu. İlk yoklamadaİtalyan temsilcisinintecrübelistoper için 2 milyonEuro bonservisbeklentisi içerisindeolduğuifade edildi.