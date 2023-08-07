Beşiktaş 10’da ısrarcı!

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ruslan Malinovskyi transferinde pazarlıklar iyice kızıştı. Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu için Marsilya'ya 1.2 milyon Euro kiralama ücreti önerirken ayrıca 7.5 milyon Euro da satın alma opsiyonunu teklifine ekledi.Bu nedenle Kartal'dan 2 milyon Euro kiralama ücreti dışında 8 milyon Euro da zorunlu satın alma şartı koştu.Bu arada Torino'nun da kadrosuna katmayı hedeflediği 30 yaşındaki futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı eleme maçının UEFA'ya bildirilen listesinde yer almadı. Bu gelişmeMarsilya formasıyla 23 maça çıkan Malinovskyi, 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.Savunmaya yönelik yerli kontenjanına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş, son birkaç sezon içerisinde defalarca gündemine gelen Koray Günter'i transfer listesine dahil etti. Geçen sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Koray için kulübü Hellas Verona ile temas kuruldu.