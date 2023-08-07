Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş 10’da ısrarcı!
Giriş Tarihi: 7.8.2023

Beşiktaş 10’da ısrarcı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş 10’da ısrarcı!

Kartal, Malinovskyi için kıran kırana pazarlık yapıyor. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı 10 numara için Marsilya'ya opsiyonla birlikte 8.7 milyon Euro teklif etti. Fransız Kulübü 2 milyon Euro kiralama bedeli isterken, ayrıca 8 milyon Euro zorunlu satın alma şartını koştu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ruslan Malinovskyi transferinde pazarlıklar iyice kızıştı. Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu için Marsilya'ya 1.2 milyon Euro kiralama ücreti önerirken ayrıca 7.5 milyon Euro da satın alma opsiyonunu teklifine ekledi. Fransız ekibi ise geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Atalanta kulübünden 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği deneyimli futbolcuya ödediği parayı geri kazanmanın peşinde.

KADROYA ALINMADI!
Bu nedenle Kartal'dan 2 milyon Euro kiralama ücreti dışında 8 milyon Euro da zorunlu satın alma şartı koştu. Beşiktaş cephesi ise oyuncunun kiralık süreci sonrasındaki durumun zorunlu değil opsiyona bağlı olmasını istiyor. Bu arada Torino'nun da kadrosuna katmayı hedeflediği 30 yaşındaki futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı eleme maçının UEFA'ya bildirilen listesinde yer almadı. Bu gelişme Malinovskyi'nin takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

3
Marsilya formasıyla 23 maça çıkan Malinovskyi, 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.

KORAY YENİDEN LİSTEDE!
Savunmaya yönelik yerli kontenjanına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş, son birkaç sezon içerisinde defalarca gündemine gelen Koray Günter'i transfer listesine dahil etti. Geçen sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Koray için kulübü Hellas Verona ile temas kuruldu. İlk yoklamada İtalyan temsilcisinin tecrübeli stoper için 2 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana Kozan'da korkutan deprem
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Akaryakıta zam üstüne zam
İstanbul'da yüksek sesle müzik cinayeti: Bir haber aldık ölmüş dediler!
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Bodrum'da CHP'li Meclis Üyesi Özden'e ormanda özel imar izni
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
Son dakika haberleri: Milli okçu Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş 10’da ısrarcı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA