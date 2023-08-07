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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Brezilya’da Valencia krizi!

Brezilya’da Valencia krizi!
Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional ile anlaşan Enner Valencia, zor günler geçiriyor. Gol atma sıkıntısı yaşayan 33 yaşındaki futbolcu; 6 maçta sadece 1 gol bularak Süper Lig'deki görüntüsünden uzak bir performans sergiledi. Corinthians ile oynanan maçın sonunda da takım arkadaşı Luiz Adriano ile tartıştı. Kendisini tebrik için giden Sambacı'ya söylenerek tartışmayı alevlendirdi. Tünelin yolunu tuttuğu sırada da kendisine bir şeyler söyleyen Internacional futbol direktörü Magrao'yu itti. Takımdaki diğer kişilerin araya girmesiyle yedek kulübesinin önündeki kavga büyümeden önlendi.

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Brezilya’da Valencia krizi!
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