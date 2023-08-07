Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI - Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:42 Son Güncelleme: 7.8.2023 14:52

CANLI - Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oluyor!

CANLI - Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oluyor!

Son dakika haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 2. ön eleme turunda rakiplerini eleyerek 3. ön eleme turuna yükselmişti. Bu hafta içi 3. ön eleme turu ilk maçlarını oynayacak temsilcilerimiz, play-off turuna yükselmeye çalışacak. Temsilcilerimizin play-off turuna yükselmeleri halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri, çekilen kura çekimi sonrası belli olacak. İşte tüm ayrıntılar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri belli oluyor.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın Netfçi'yi elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;

Lille
Aris - Dinamo Kiev
Gent - Pogon Szczecin
Viktoria Plzen - Gzira United

Fenerbahçe'nin Maribor'u elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;

Twente - Riga
Sepsi - Aktobe
Legia Varşova - Austria Wien

Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Aston Villa
Slavia Prag - Panathinaikos / Kaybedeni
AZ Alkmaar - Santa Coloma
Olympiacos - Genk / Kaybedeni

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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CANLI - Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oluyor!
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