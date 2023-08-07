CANLI - Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri belli oluyor.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Netfçi'yi elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;
Lille
Aris - Dinamo Kiev
Gent - Pogon Szczecin
Viktoria Plzen - Gzira United
Fenerbahçe'nin Maribor'u elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;
Twente - Riga
Sepsi - Aktobe
Legia Varşova - Austria Wien
Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri;
Aston Villa
Slavia Prag - Panathinaikos / Kaybedeni
AZ Alkmaar - Santa Coloma
Olympiacos - Genk / Kaybedeni
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.