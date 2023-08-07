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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Hilal Florya’da kalpleri ısıttı

Hilal Florya’da kalpleri ısıttı
Şubat ayında 11 ili etkileyen deprem felaketinde ailesini kaybeden, 90. saatte enkaz altından sol kolu kesilerek kurtarılan Hilal Bilge, Florya'yı ziyaret etti. Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta ve eşi Derya Balta'nın koruyucu aile olduğu Hilal'e sarıkırmızılı futbolcular büyük ilgi gösterdi.

SON PROVA SLOVENYA'DA
G.Saray yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı için bugün Slovenya'ya gidecek. Ljubljana ve çevresinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Slovenya Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken maçlar ertelendi. Sarı-kırmızılı takım, 16 bin kapasiteli Stozice Stadı'nda son provasını gerçekleştirecek.

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Hilal Florya’da kalpleri ısıttı
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