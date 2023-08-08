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Giriş Tarihi: 8.8.2023 16:34

Ertuğrul Doğan: Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşmasını gerçekleştirdik

DHA
Ertuğrul Doğan: Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşmasını gerçekleştirdik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Akyazı Stadyumu için yapılan yeni isim sponsorluğuyla ilgili, "Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır" dedi.

Trabzonspor'da yapılan stat isim sponsorluğu anlaşması sonrası Akyazı Stadı'nın ismi Papara Park olarak değiştirildi. Yapılan anlaşmayla birlikte 1 milyar 416 milyon TL gelir elde edecek olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ile Papara CEO'su Emre Kenci, açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü kongre dönemindeki vaatlerinden en önemlisinin kulübü sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Bu uğurda göreve gelir gelmez başladığımız çalışmalarımız nihayet sonuçlanmaya başladı. Çok önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır. Daha önce Trabzonspor'a özel ön ödemeli kart projesiyle bir araya geldiğimiz Papara ile sonuçlandırdığımız reklam ve sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

KENCİ: TRABZONSPOR'LA OLAN ORTAKLIĞIMIZI BİR ADIM İLERİ TAŞIDIK

Papara CEO'su Emre Kenci ise "Papara'nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor'la ilişkimiz, 2018'den bu yana sürüyor. Spor yatırımlarımızı Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişletiyoruz. Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağımız bu kapsamlı sponsorluk anlaşmasıyla Trabzonspor'la olan ortaklığımızı bir adım ileri taşıyoruz" dedi.

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Ertuğrul Doğan: Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşmasını gerçekleştirdik
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