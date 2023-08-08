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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Sıfır tolerans!

Samet YÜKSEL
Sıfır tolerans!

Seminerde konuşan TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, “Teknik alanda hakemlere saygısızlık gösteren, agresif, aşağılayıcı ve rahatsız edici tutumda bulunan kişiler kesinlikle ihraç edilecek” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum" dedi. TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ise, hakemlere ve rakip teknik alana agresif davranışlara müsaade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi: "Oyunun ve hakemliğin imajını korumak için yeni kararlar alındı. Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece dik bir duruş sergileyeceğiz. Saygısızlık gösteren, aşırı agresif, aşağılayıcı, rahatsız edici davrananlar kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler."

OFSAYTA AVANTAJ VURGUSU
ESKİ FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun, yeni ofsayt kuralıyla ilgili bilgiler verdi. Kuralda temel bir değişiklik olmadığını kaydeden Ongun, "IFAB, kural kitabına bir bölüm ekleyerek, defansın topla bilerek oynaması ve topun defanstan sekmesi konusunu netleştirmek istedi. Bir hücum oyuncusu, topu bilerek oynayan bir defans oyuncusundan alıyorsa artık ofsayt gerçekleşmiyor. Ancak 'Top defans oyuncusundan sekerse, kaleci kurtarırsa ya da direkten dönerse o zaman buradaki hücum oyuncusu avantaj elde etti, ofsaytla cezalandırılsın' deniyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE DEĞIŞEN KURALLAR:
4 Kulübede 5-6 kişinin ayağa kalkıp hakeme itirazlarda bulunması cezaya sebep olacak. 4 Hakemler bir karar verdikten sonra futbolcular hakemin etrafını sarıp itirazlarda bulunursa en az 1 oyuncuya sarı kart gösterilecek. 4 Yeni sezonda VAR, penaltı kullanılırken sahaya giren oyuncular için hakeme izleme tavsiyesi vermeyecek. Doğrudan kararı VAR alacak ve hakeme bildirecek. İzleme olmayacak. 4 Kaleye çekilen şutlarda rakip oyuncunun top eline çarptığında sarı kart görüyordu. Bu sezondan itibaren çok istisnai durumlar hariç sarı kart görmeyecekler.

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