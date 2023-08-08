Sıfır tolerans!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu,dedi. TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ise, hakemlere ve rakip teknik alana agresif davranışlara müsaade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi: "Oyunun ve hakemliğin imajını korumak için yeni kararlar alındı.Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek.FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun, yeni ofsayt kuralıyla ilgili bilgiler verdi. Kuralda temel bir değişiklik olmadığını kaydeden Ongun, "IFAB, kural kitabına bir bölüm ekleyerek, defansın topla bilerek oynaması ve topun defanstan sekmesi konusunu netleştirmek istedi. Bir hücum oyuncusu, topu bilerek oynayan bir defans oyuncusundan alıyorsa artık ofsayt gerçekleşmiyor. Ancak 'Top defans oyuncusundan sekerse, kaleci kurtarırsa ya da direkten dönerse o zaman buradaki hücum oyuncusu avantaj elde etti, ofsaytla cezalandırılsın' deniyor" ifadelerini kullandı.4 Kulübede 5-6 kişinin ayağa kalkıp hakeme itirazlarda bulunması cezaya sebep olacak. 4 Hakemler bir karar verdikten sonra futbolcular hakemin etrafını sarıp itirazlarda bulunursa en az 1 oyuncuya sarı kart gösterilecek. 4 Yeni sezonda VAR, penaltı kullanılırken sahaya giren oyuncular için hakeme izleme tavsiyesi vermeyecek. Doğrudan kararı VAR alacak ve hakeme bildirecek. İzleme olmayacak. 4 Kaleye çekilen şutlarda rakip oyuncunun top eline çarptığında sarı kart görüyordu. Bu sezondan itibaren çok istisnai durumlar hariç sarı kart görmeyecekler.