Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti

"BÜTÇEDEKİ DELİK ÇOK BÜYÜRSE TAKIMDA HUZURSUZLUK BAŞLAR"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu geçti ama ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Kadrosuna girecek isimler ve eksikler var. Bugün de Ljubljana karşısına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını nasıl görüyorsunuz?

Galatasaray iyi oynamıyor. Tıpkı geçen senenin sezon başında ilk 6-7 haftasında olduğu gibi. Ljubljana'nın Galatasaray'dan daha aşağıda bir takım olduğu kesin ama bu futbol. Diyelim ki elediler çok daha ciddi bir rakiple oynayacaklar. Galatasaray için en büyük tehlike şu; Şampiyonlar Ligi'ne giremedikleri an 30-40 milyon Euro kayıpları olacak ki bu açık zaten delik olan bütçede daha büyük bir delik açacak.