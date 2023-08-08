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Giriş Tarihi: 8.8.2023 21:59

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması! Neftçi Bakü maçında...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Masuaku açıklaması! Neftçi Bakü maçında...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Masuaku'nun cezasının 2 maçtan 1 maça indirildiğini, Neftçi Bakü ile oynanacak rövanşta forma giyebileceğini açıkladı.

Beşiktaş, Masuaku'nun cezasının 2 maçtan 1 maça indirildiğini, Neftçi Bakü ile oynanacak rövanşta forma giyebileceğini açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.

Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması! Neftçi Bakü maçında...
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