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Giriş Tarihi: 9.8.2023 09:31 Son Güncelleme: 9.8.2023 09:33

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chamberlain önce İstanbul'u gezecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chamberlain önce İstanbul’u gezecek

Beşiktaş’ın pazarlık halinde olduğu Alex-Oxlade Chamberlain İstanbul'a geldi. Kararını vermeden önce şehri, tesisleri ve yaşayacağı evi görmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, tanıtım turunun ardından yönetimle anlaşma şartlarını son kez görüşecek.

Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain'in transferinde bir aşama daha kaydetti. Son olarak Liverpool formasını giyen ve şu anda boşta olan İngiliz orta saha, kariyerinde ilk kez Ada dışına çıkacağı için İstanbul'u, kulübün tesislerini ve yaşayacağı evi görmek istedi. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki orta sahayı İstanbul'a davet etti.

Chamberlain ile yapılacak tanıtım turunun ardından masaya oturulacak ve şartlar üzerinde son kez görüşülecek. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro yıllık ücret üzerinden 2+1 yıllık kontrat önerdiği, ayrıca 1.5 milyon Euro da imza parası teklif ettiği belirtildi. Kariyerinde ciddi sakatlıklar bulunan Chamberlain ile el sıkışması durumunda detaylı sağlık taramasından geçirileceği ve sorun görülmemesi durumunda masaya oturulacağı kaydedildi.

CHAMBERLAİN'İN KARİYERİ TARTIŞILMAZ

- Alex-Oxlade Chamberlain, Southampton'da başladığı futbol kariyerinde ilk transferini 2011'de 13.8 milyon Euro karşılığında Arsenal'a yaparken 2017 yazında ise 38 milyon Euro bedelle Liverpool'un yolunu tuttu.

- Kariyeri boyuncu 393 maça çıkan Chamberlain; 48 gol, 56 asist kaydetti. 35 kez terlettiği İngiltere Milli Takımı forması ile 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

- Orta sahanın merkezi dışında ayrıca her iki kanatta da forma giyebiliyor. Geçen sezon sadece 13 maça çıkabilen Chamberlain, kariyeri boyunca sakatlıklar nedeniyle 169 maç kaçırdı.

- Birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu gördü.

- 18 yaş 43 günlük iken Arsenal formasıyla Olympiakos ağlarını havalandıran Chamberlain, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci İngiliz futbolcu durumunda. Bu alanda rekor ise Musiala'ya ait. (17 yaş 363 gün)

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chamberlain önce İstanbul'u gezecek
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