BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Steven Berghuis’ten Kartal’a kötü haber

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Steven Berghuis'te yeni bir gelişme yaşandı. Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp, Ajax'tan Steven Berghuis için temaslarını sıklaştırdı.

Belçika basınında çıkan iddialara göre Hollandalı orta saha ile büyük ölçüde anlaşıldığı aktarılırken transferin kısa süre için netleşmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın gündemine gelse de transferde aşama sağlanamamıştı.

Geçtiğimiz sezon Eredivisie ekibiyle Ajax formasıyla 42 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 11 gol, 11 asistlik katkı sağladı. (Akşam)