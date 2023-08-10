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Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:49

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için gün sayıyor! Mavi Kart kuralı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için gün sayıyor! Mavi Kart kuralı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirmeye çok yakın. Yapılan pazarlıklar sonucu Rus ekibinin bonservis ücretinde indirime gittiği öğrenildi. Öte yandan Kazak futbolcu TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralından faydalanabilecek.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı.

Takvim'in haberine göre; oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak.

Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov için gün sayıyor! Mavi Kart kuralı...
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