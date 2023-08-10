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Giriş Tarihi: 10.8.2023 21:03 Son Güncelleme: 10.8.2023 21:16

Son dakika: Galatasaray, Tete'nin maliyetini açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Tete’nin maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, KAP bildiriminde oyuncunun maliyetini de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Leicester City forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tete'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."

Brezilyalı futbolcu daha önce Gremio, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Leicester City'de forma giydi.

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Son dakika: Galatasaray, Tete'nin maliyetini açıkladı!
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