Son dakika haberleri: Kylian Mbappe’ye bir şok daha! Stattaki posterleri söküldü

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacağını açıklayan ve kulübü tarafından Asya'daki hazırlık kampına dahil edilmeyen Kylian Mbappe bir büyük şok daha yaşadı.

Daha önce Luis Enrique'nin de onayıyla PSG tarafından satılabilecek ve kiralanabilecek oyuncular listesine eklenen Mbappe, şimdi de Parc des Princes'in dışındaki posterlerinin kaldırılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

PSG'nin tüm bu yaptırımlarına rağmen sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayan ve takımdan ayrılma olasılığı her geçen artan Mbappe'nin transfer döneminin sonuna dek takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.