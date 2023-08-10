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Giriş Tarihi: 10.8.2023 11:03

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe'ye bir şok daha! Stattaki posterleri söküldü

Son dakika haberleri: Kylian Mbappe’ye bir şok daha! Stattaki posterleri söküldü

Son dakika haberleri: PSG yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Fransız yıldız, büyük bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Mbappe'nin Parc des Princes’in dışındaki posterleri söküldü.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacağını açıklayan ve kulübü tarafından Asya'daki hazırlık kampına dahil edilmeyen Kylian Mbappe bir büyük şok daha yaşadı.

Daha önce Luis Enrique'nin de onayıyla PSG tarafından satılabilecek ve kiralanabilecek oyuncular listesine eklenen Mbappe, şimdi de Parc des Princes'in dışındaki posterlerinin kaldırılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

PSG'nin tüm bu yaptırımlarına rağmen sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayan ve takımdan ayrılma olasılığı her geçen artan Mbappe'nin transfer döneminin sonuna dek takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid Mbappe'yi bekliyor

Mbappe'yi transfer etmek istediğini gizlemeyen Real Madrid ise yaşanan gelişmeleri takip ederken, teklif için doğru zamanı bekliyor.

Daha önce Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'den gelen teklifi bu ülkede futbol oynamak istemediği için geri çeviren Mbappe, sezonu PSG'de tamamlayıp gelecek yaz büyük bir imza parasıyla Real Madrid'e katılmanın hesaplarını yapıyor.

Real Madrid yönetimi ise PSG'ye resmi teklifini iletmek için Mbappe'nin takımdan bu yaz ayrılmak istediğini kamuoyu önünde açıklamasını bekliyor.

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Son dakika haberleri: Kylian Mbappe'ye bir şok daha! Stattaki posterleri söküldü
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