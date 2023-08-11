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Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:54 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:10

Unai Emery, Zaniolo'yu açıkladı! Galatasaray'ın gözü bu transferde

Unai Emery, Zaniolo’yu açıkladı! Galatasaray’ın gözü bu transferde

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgilendiklerini açıkladı. İspanyol hoca, "Zaniolo listemizdeki isimlerden biri. Sahip olduğu niteliklerle bize yardımcı olacak bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılması beklenirken, oyuncu için son olarak Aston Villa devreye girmişti. İngiliz ekibinin teknik direktörü
Unai Emery, Nicolo Zaniolo'yla ilgili ilk kez konuştu.

"ZANIOLO ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU"
Nicolo Zaniolo ile ilgilendiklerini itiraf eden Unai Emery, "Listemizdeki isimlerden biri. Bir forvet değil, çok yönlü. Sahip olduğu niteliklerle bize yardımcı olacak bir futbolcu. Listede başka isimler de var. Henüz yüzde 100 tercih yapmadık. Birden fazla transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkan Nicolo Zaniolo 5 gollük skor katkısı vermişti.

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Unai Emery, Zaniolo'yu açıkladı! Galatasaray'ın gözü bu transferde
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