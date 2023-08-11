Unai Emery, Zaniolo’yu açıkladı! Galatasaray’ın gözü bu transferde

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılması beklenirken, oyuncu için son olarak Aston Villa devreye girmişti. İngiliz ekibinin teknik direktörü

Unai Emery, Nicolo Zaniolo'yla ilgili ilk kez konuştu.



"ZANIOLO ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU"

Nicolo Zaniolo ile ilgilendiklerini itiraf eden Unai Emery, "Listemizdeki isimlerden biri. Bir forvet değil, çok yönlü. Sahip olduğu niteliklerle bize yardımcı olacak bir futbolcu. Listede başka isimler de var. Henüz yüzde 100 tercih yapmadık. Birden fazla transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkan Nicolo Zaniolo 5 gollük skor katkısı vermişti.