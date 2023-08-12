Almanya’da Süper Kupa’nın sahibi Bayern Münih’i yenen Leipzig oldu! Kane ilk kez sahada...

LEİPZİG İLK KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Karşılaşmada başka gol olmayınca Leipzig müsabakan 3-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk kupasını kazandı. Leipzig böylelikle ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yanı sıra transferi bugün açıklanan İngiliz forvet Harry Kane bu maçta ilk kez Bayern Münih forması giydi. Kim Min-Jae 46. dakikada, Kane de 64. dakikada oyuna dahil oldu.