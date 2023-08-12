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Giriş Tarihi: 13.8.2023 00:55

Almanya’da Süper Kupa’nın sahibi Bayern Münih'i yenen Leipzig oldu! Kane ilk kez sahada...

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Almanya’da Süper Kupa’nın sahibi Bayern Münih’i yenen Leipzig oldu! Kane ilk kez sahada...

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i 3-0 yenen Leipzig oldu. Leipzig'in İspanyol yıldızı Dani Olmo, hat-trick yaparak geceye damga vuran isim oldu. Bayern'in yeni transferi Harry Kane ise ilk resmi maçına çıktı. İngiliz yıldızın kupa hasreti de devam etmiş oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geçen sezon şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Leipzig Münih'teki Allianz Arena'da karşılaştı.

LEİPZİG İLK YARIYI 2-0 ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig, 3. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, 44. dakikada aynı oyuncuyla fileleri bir kez daha havalandırdı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Leipzig 67. dakikada Bayern Münihli futbolcu Noussair Mazraoui'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Dani Olmo'nun penaltı atışını gole çevirmesiyle konuk ekip skoru 3-0 yaptı.

LEİPZİG İLK KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Karşılaşmada başka gol olmayınca Leipzig müsabakan 3-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk kupasını kazandı. Leipzig böylelikle ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yanı sıra transferi bugün açıklanan İngiliz forvet Harry Kane bu maçta ilk kez Bayern Münih forması giydi. Kim Min-Jae 46. dakikada, Kane de 64. dakikada oyuna dahil oldu.

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Almanya’da Süper Kupa’nın sahibi Bayern Münih'i yenen Leipzig oldu! Kane ilk kez sahada...
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