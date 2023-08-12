Premier Lig’in ilk haftasında Newcastle United, Aston Villa’yı 5 golle geçti

Premier Lig'in ilk haftasında geçen sezonun çıkış yakalayan iki takımı Newcastle United ile Aston Villa, St. James' Park'ta karşılaştı.

Ev sahibi takım, Sandro Tonali'nin 6, Alexander Isak'ın 16 ve 58, Callum Wilson'ın 77 ve Harvey Barnes'ın 90+1. dakikada attığı gollerle 5-1 galip geldi. Aston Villa'nın golünü, 11. dakikada Moussa Diaby attı.

Günün diğer maçlarında Brighton, Luton Town'ı 4-1, Crystal Palace, Sheffield United'ı, Fulham da Everton'ı 1-0 mağlup etti. Bournemouth ile West Ham United ise 1-1 berabere kaldı.